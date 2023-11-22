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19:00, 22 ноября 2023 года Служба занятости помогла трудоустроить более 900 молодых орловцев Полторы сотни получают востребованную профессию.



Фото: архив "Вести-Орел"

В текущем году в службу занятости Орловской области обратились 1,3 тысячи человек в возрасте до 30 лет. 929 из них в итоге трудоустроены, а 138 сейчас учатся востребованным в регионе профессиям. Об этом сообщил областной информационный портал.



Выпускникам заведения высшего и среднего профессионального образования консультанты стараются подобрать работу по полученным профессиям. Также вакансии для молодежи предлагают на ярмарках вакансий, проходящих в регионе каждый месяц.





Артем Ежаков



