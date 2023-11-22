Служба занятости помогла трудоустроить более 900 молодых орловцев
Полторы сотни получают востребованную профессию.
Фото: архив "Вести-Орел"
В текущем году в службу занятости Орловской области обратились 1,3 тысячи человек в возрасте до 30 лет. 929 из них в итоге трудоустроены, а 138 сейчас учатся востребованным в регионе профессиям. Об этом сообщил областной информационный портал.
Выпускникам заведения высшего и среднего профессионального образования консультанты стараются подобрать работу по полученным профессиям. Также вакансии для молодежи предлагают на ярмарках вакансий, проходящих в регионе каждый месяц.