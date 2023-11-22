Очередное заседание Орловского горсовета состоится 24 ноября
Депутаты рассмотрят ряд вопросов, в том числе проект бюджета на 2024 год.
Фото: архив "Вести-Орел"
На этой неделе в Орле состоится 46-е заседание городского Совета. В повестке - 22 вопроса.
Депутатам предстоит обсудить в первом чтении проект городского бюджета на 2024-й и плановый период 2025 и 2026 годов, заслушать отчет об исполнении бюджета за год текущий, внести изменения в Генплан Орла и в Рабочую программу по выполнению наказов избирателей. Также народные избранники рассмотрят вопрос об установке бюста нашему земляку, известному писателю и поэту, участнику Великой Отечественной войны Евгению Даниловичу Аграновичу.
Заседание пройдет в малом зале городской администрации 24 ноября в 10.00.