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19:30, 22 ноября 2023 года

Очередное заседание Орловского горсовета состоится 24 ноября

Депутаты рассмотрят ряд вопросов, в том числе проект бюджета на 2024 год.

Фото: архив "Вести-Орел"

На этой неделе в Орле состоится 46-е заседание городского Совета. В повестке - 22 вопроса.

Депутатам предстоит обсудить в первом чтении проект городского бюджета на 2024-й и плановый период 2025 и 2026 годов, заслушать отчет об исполнении бюджета за год текущий, внести изменения в Генплан Орла и в Рабочую программу по выполнению наказов избирателей. Также народные избранники рассмотрят вопрос об установке бюста нашему земляку, известному писателю и поэту, участнику Великой Отечественной войны Евгению Даниловичу Аграновичу.

Заседание пройдет в малом зале городской администрации 24 ноября в 10.00.


Сергей Мерцалов
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