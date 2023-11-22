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15:37, 22 ноября 2023 года Центр "Мой бизнес" расскажет орловцам о господдержке на 2024-й год Лекция пройдет 23 ноября.





23 ноября с 10:30 до 12:30 в режиме онлайн-лекции замдиректора Центра "Мой бизнес" и руководитель Центра кластерного развития Орловской области Сергей Невструев расскажет об основных направлениях государственной поддержки в 2024-м году, условиях, сроках и требованиях (16+).



Для участия в мероприятии обязательна регистрация по ссылке. Образовательная поддержка предпринимательства оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Организатором мероприятия стал Центр "Мой бизнес".





Ирина Костина



