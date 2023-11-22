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18:30, 22 ноября 2023 года Орловская школьница сделала научное открытие София Колобова обнаружила новый для нашего региона вид лишайника.



Фото: Управление эконадзора и природопользования Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области

За свое открытие ученица 7-го класса Стрелецкой школы получила специальный приз на региональном конкурсе "По страницам Красной книги Орловской области". Достижение юной орловчанки отметили ученые. Известный лихенолог Евгения Мучник считает, что новый для нашего региона вид лишайника - Usnea dasopoga (Ach.) Mot. (уснея густобородая) - является несомненным кандидатом, чтобы пополнить Красную книгу Орловской области.



В этом году на региональный конкурс, организованный Дирекцией особо охраняемых природных территорий, поступило 78 работ по трем номинациям: "Грибы", "Растения" и "Животные". Победителей наградили в орловской школе № 50, сообщает региональный информационный портал.





Сергей Мерцалов



