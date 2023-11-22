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18:00, 22 ноября 2023 года Выпускник орловской школы Прокофьева поделился опытом с начинающими музыкантами Артем Ванян играет на одной сцене с Денисом Мацуевым.







В рамках межрегионального педагогического форума в детской музыкальной школе №3 имени Прокофьева своим опытом и мастерством поделился ее выпускник – Артем Ванян. Сегодня кларнетист играет на одной сцене с известным пианистом Денисом Мацуевым. Публика услышала произведения Чайковского, Вебера, Видмана, Брамса, Стравинского, Равеля, Розенблата и Гершвина.



Также в рамках форума проходят мастер-классы, концерты, круглый стол. В гости приезжают коллеги из других регионов и другие выпускники.





Анастасия Тычинская



