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8:30, 23 ноября 2023 года Орловские полицейские нашли подростка, который ушел из дома 20 ноября К его поиску подключились сотрудники уголовного розыска.



Фото: архив "Вести-Орел"

Об исчезновении 16-летнего парня в отдел полиции по Болховскому району заявила его мать. Она сообщила, что сын ушел из дома 20 ноября и не вернулся. В розыске участвовали сотрудники уголовного розыска и волонтеры из поисково-спасательного отряда "Сармат".



Юношу нашли в одной из соседних областей, куда он отправился вместе с друзьями. Подростка доставили в Орел, где передали родственникам. А на его мать составили протокол за ненадлежащее воспитание, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.





Сергей Мерцалов



