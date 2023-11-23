Орловские полицейские нашли подростка, который ушел из дома 20 ноября
К его поиску подключились сотрудники уголовного розыска.
Фото: архив "Вести-Орел"
Об исчезновении 16-летнего парня в отдел полиции по Болховскому району заявила его мать. Она сообщила, что сын ушел из дома 20 ноября и не вернулся. В розыске участвовали сотрудники уголовного розыска и волонтеры из поисково-спасательного отряда "Сармат".
Юношу нашли в одной из соседних областей, куда он отправился вместе с друзьями. Подростка доставили в Орел, где передали родственникам. А на его мать составили протокол за ненадлежащее воспитание, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.