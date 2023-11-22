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17:00, 22 ноября 2023 года Орловцы собрали более 100 тысяч рублей на подарки для маленьких пациентов Презенты ребята получат уже в начале декабря.



Фото: архив "Вести-Орел"

Неравнодушные орловцы собрали более 100 тысяч рублей на подарки детям, которые находятся на длительном лечении в больницах и хосписах.



"Коробка храбрости" – такое название носит всероссийская акция партии "Единая Россия" в поддержку детей, оказавшихся в тяжелом состоянии по здоровью. В этом году ее приурочили ко Дню ребенка. За это время общественники и неравнодушные жители области купили детские игрушки. Презенты отправятся к ребятам в начале декабря.





Эльза Ахмедбекова



