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15:30, 22 ноября 2023 года Орловчанка заработала 300 рублей и отдала четверть миллиона Женщина стала жертвой мошенников.



Фото: архив "Вести-Орел"

Жительница Кромского района стала жертвой мошенничества, пытаясь заработать на продвижении товаров в интернете. Как сообщили в региональном УМВД, всего женщина потеряла 246 тысяч рублей.



Злоумышленники сами связались с кромчанкой в одном из мессенджеров. Ей предложили пройти по ссылке на сайт и поставить лайки товарам для их продвижения. За работу женщина получила 300 рублей.



Дальше орловчанке предложили заработать по новой схеме. Ей присылали ссылки, по которым она должна была за свой счет выкупать товары. За это ей должны были компенсировать потраченное и выплачивать процент. Женщина перевела 116 тысяч рублей.

"Когда гражданка попросила вернуть ей деньги и заработанное, общение с мошенниками перешло в другой мессенджер. Злоумышленники сообщили, что счет «заморожен», поэтому они не могут перевести средства, а чтобы он заработал, ей надо внести на указанный номер телефона 129,8 тысячи рублей. Женщина выполнила операцию. После этого неизвестные перестали выходить с ней на связь", – рассказали в УМВД региона.





Артем Ежаков



