Орловцам напомнили о необходимости официального трудоустройства
От размера отчислений в Социальный фонд зависит величина будущей пенсии.
Фото: архив "Вести-Орел"
В настоящее время, чтобы получать страховую пенсию по старости, необходимо иметь не менее 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента и достичь пенсионного возраста. При отсутствии одного из этих условий рассчитывать на пенсию не придется, уточнили в орловском отделении соцфонда. Что же влияет на размер будущей пенсии?
- размер официальной заработной платы;
- продолжительность страхового стажа;
- возраст выхода на пенсию.
Узнать о размере зарплаты, начисленных работодателем страховых взносах и учтенных периодах трудовой деятельности можно из "Сведений о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица". Для этого необходимо воспользоваться личными кабинетами на сайте Социального фонда или портале госуслуг. Обратиться за сведениями также можно в клиентскую службу ОСФР или в МФЦ.