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14:30, 22 ноября 2023 года Орловцам напомнили о необходимости официального трудоустройства От размера отчислений в Социальный фонд зависит величина будущей пенсии.



Фото: архив "Вести-Орел"

В настоящее время, чтобы получать страховую пенсию по старости, необходимо иметь не менее 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента и достичь пенсионного возраста. При отсутствии одного из этих условий рассчитывать на пенсию не придется, уточнили в орловском отделении соцфонда. Что же влияет на размер будущей пенсии?



- размер официальной заработной платы;

- продолжительность страхового стажа;

- возраст выхода на пенсию.



Узнать о размере зарплаты, начисленных работодателем страховых взносах и учтенных периодах трудовой деятельности можно из "Сведений о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица". Для этого необходимо воспользоваться личными кабинетами на сайте Социального фонда или портале госуслуг. Обратиться за сведениями также можно в клиентскую службу ОСФР или в МФЦ.





Вести-Орёл



