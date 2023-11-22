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13:30, 22 ноября 2023 года Орловчанка Мария Назарова стала двукратной чемпионкой России по бадминтону Турниры проходили в Орле.



Фото: центр физкультурных и спортивных мероприятий

Три крупных турнира по бадминтону "Встающие на крыло", "Орленок" и "Альтаир - кап" прошли в ТМК "Гринн". Участие в соревнованиях приняли более 400 человек из 22 регионов страны и трех стран мира. Орловскую область представляли порядка 40 человек.



Как сообщили в пресс-службе областного правительства, по итогам соревнований юной спортсменке Марии Назаровой удалось подняться на высшую ступень пьедестала в рамках турнира "Орленок" в одиночной и женской парной категориях. Еще одна орловчанка Тамара Рыманова завоевала бронзу в парной женской категории.













Сергей Силаев



