Главная » Новости



9:45, 22 ноября 2023 года Орловский боксер успешно стартовал на турнире в Санкт-Петербурге Арслан Айсаев одержал победу в поединке с представителем Алтайского края.



Фото: тг-канал "Принт-ТВ Ливны"

Спортсмен из города Ливны выступает в весовой категории до 75 килограммов. Бой закончился несколько минут назад, сообщает "ПРИНТ-ТВ". Уже завтра Арслан выйдет на ринг против боксера из Челябинска.



Всероссийский турнир памяти почетного президента AIBA Николая Александровича Никифорова-Денисова проходит в Северной столице. Соревнования учредил Конгресс Европейских конфедераций бокса в 1975 году. В этот раз в них участвуют 272 спортсмена из 59 регионов страны.





Сергей Мерцалов



