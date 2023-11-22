Орловский боксер успешно стартовал на турнире в Санкт-Петербурге
Арслан Айсаев одержал победу в поединке с представителем Алтайского края.
Фото: тг-канал "Принт-ТВ Ливны"
Спортсмен из города Ливны выступает в весовой категории до 75 килограммов. Бой закончился несколько минут назад, сообщает"ПРИНТ-ТВ". Уже завтра Арслан выйдет на ринг против боксера из Челябинска.
Всероссийский турнир памяти почетного президента AIBA Николая Александровича Никифорова-Денисова проходит в Северной столице. Соревнования учредил Конгресс Европейских конфедераций бокса в 1975 году. В этот раз в них участвуют 272 спортсмена из 59 регионов страны.