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11:00, 22 ноября 2023 года

В Орле на Аллее памяти высадили молодые деревья

Акцию посвятили Всемирному дню памяти жертв ДТП.

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Сотрудники орловской Госавтоинспекции провели ряд мероприятий, посвященных Всемирному дню памяти жертв ДТП. Одно из них состоялось в Орле с участием депутата областного Совета Ларисы Удаловой, воспитанников 19-й гимназии и волонтеров РАНХиГС. Они возложили цветы к мемориальной плите в сквере Н.С. Лескова и высадили пять деревьев на Аллее памяти.

Также в этот день воспитанники орловских детских садов и школ совместно с родителями и педагогами изготовили поделки ангелов и вручили их водителям. Об этом сообщили в отделе пропаганды регионального Управления ГИБДД.

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отмечают ежегодно в третье воскресенье ноября. Его цель – привлечь внимание к проблеме детского травматизма на дорогах и безопасности дорожного движения.


Сергей Мерцалов
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