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20:47, 21 ноября 2023 года Орловцы могут повлиять на хозяев животных, не убирающих за питомцами Возможно предупреждение или штраф.







Более 15% россиян свое утро начинают с прогулки с питомцем. Не все владельцы животных убирают за ними на улице. На таких хозяев можно повлиять, если есть фото- и видеоподтверждение, свидетели.



Если собака оставила экскременты на личной территории – в пределах 20 метров от дома – можно обратиться в суд для возмещения ущерба. Если в общественном месте – к участковому.



Федеральный закон №498, который обязывает владельца убирать за животным на улице, принят шесть лет назад. В статье 13, пункте 5.2 предписывается обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования. Если гражданин нарушит закон, то он должен будет заплатить штраф.



Каждый субъект вправе сам принимать конкретные меры для описания порядка фиксации данных и какую именно сумму должен заплатить нарушитель.



В Орловской области нет специального закона и специальной ответственности, которая вызывала бы градацию штрафов. В первый раз нарушитель может рассчитывать и на предупреждение, а не на реальный штраф.





Юлия Опанасюк



