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Главная » Новости

21:00, 21 ноября 2023 года

В Ливнах завершилось благоустройство Октябрьского бульвара

На работы выделили 90 миллионов рублей федеральных средств.

Фото: администрация города Ливны

В Ливнах благоустроили Октябрьский бульвар. Ранее проект победил в конкурсе Минстроя, проводимого в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщил губернатор Андрей Клычков, работы завершились досрочно. Здесь появились новые деревья, видеонаблюдение, велосипедные и пешеходные дорожки, выставочные павильоны, малые архитектурные формы и детская площадка. На работы выделили 90 миллионов рублей федеральных средств.

Проект "Связующая нить" в Змиевке, также победивший в конкурсе, уже на стадии завершения. В центре поселка появились пешеходная зона, функциональные арт-объекты, новое освещение, парковые зоны, детские площадки. Федеральный бюджет выделил на это 81 миллион рублей.

Работа по благоустройству общественных территорий на Орловщине продолжится и в 2024-м году.


Артем Ежаков
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