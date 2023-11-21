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21:00, 21 ноября 2023 года В Ливнах завершилось благоустройство Октябрьского бульвара На работы выделили 90 миллионов рублей федеральных средств.



Фото: администрация города Ливны

В Ливнах благоустроили Октябрьский бульвар. Ранее проект победил в конкурсе Минстроя, проводимого в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом России Владимиром Путиным.



Как сообщил губернатор Андрей Клычков, работы завершились досрочно. Здесь появились новые деревья, видеонаблюдение, велосипедные и пешеходные дорожки, выставочные павильоны, малые архитектурные формы и детская площадка. На работы выделили 90 миллионов рублей федеральных средств.



Проект "Связующая нить" в Змиевке, также победивший в конкурсе, уже на стадии завершения. В центре поселка появились пешеходная зона, функциональные арт-объекты, новое освещение, парковые зоны, детские площадки. Федеральный бюджет выделил на это 81 миллион рублей.



Работа по благоустройству общественных территорий на Орловщине продолжится и в 2024-м году.





Артем Ежаков



