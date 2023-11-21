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19:00, 21 ноября 2023 года Орловский депздрав прокомментировал ситуацию с невыдачей лекарства онкобольной Ранее эту тему поднял один из крупных телеграм-каналов.



Фото: архив "Вести-Орел"

Департамент здравоохранения Орловской области прокомментировал ситуацию с невыдачей бесплатного лекарства онкобольной. Ранее эту тему поднял один из крупных телеграм-каналов. Сообщалось, что женщина не смогла получить препарат в аптеке из-за его нехватки. Позднее суд постановил обеспечить пациентку лекарством, и она получила две пачки. После этого препарат достать не получилось по аналогичной причине – его не было.



Как сообщили в депздраве, лекарство для пациентки находится в стадии поставки. Контракт с поставщиком заключен 15 ноября, поставки ожидается до 24 ноября этого года. Одновременно идет закупка лекарства на 2024-й год.

"Закупка льготных лекарств по основной заявке осуществляется в конце года, предшествующего году их получения. Учитывая, что препарат был выписан в июле, его закупка входит в дополнительную заявку, для обеспечения которой необходимо решение суда. Трехмесячный срок выдачи препарата обусловлен ходом судебного процесса и вступлением решения в законную силу", – сообщили в депздраве.





Артем Ежаков



