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18:49, 21 ноября 2023 года "Проекта в 2023 году не будет": в Орле обсудили судьбу библиотеки Бунина В облсовете говорили о том, почему до сих пор не готова ПСД и когда начнется ремонт Бунинки.



Фото: архив "Вести-Орел"

На заседании комитета по образованию, спорту, культуре и туризму Орловского облсовета 21 ноября одной из главных тем для обсуждения стал ремонт здания библиотеки им. Бунина. Объект культурного наследия, образец Сталинского ампира Бунинка переживает не лучшие свои годы и ждет ремонта. Проектно-сметная документация должна быть подготовлена к концу декабря 2023 года, однако у депутатов возникли сомнения в том, что подрядчик успеет в срок. Тема вызвала оживленные споры. Корреспондент сайта "Вести-Орел" следил за "дебатами".



В начале обсуждения председатель комитета Олег Кошелев отметил, что вопрос рассматривался уже не один раз и не только в 2023 году. Сначала объект культурного наследия планировалось отремонтировать в 2021 году, затем в 2022, уже подходит к концу 2023 год. На разработку ПСД тогда было выделено порядка 17,5 миллиона рублей.



– В сентябре 2022 года на заседании комитета было озвучена информация, что проект готов, но он не может получить положительное заключение из-за несоответствующих наименований объекта требования. Вместе с тем в настоящее время здание библиотеки продолжает ветшать и разваливаться у нас на глазах, - напомнил Кошелев.



Слово предоставили начальнику проектного отдела "Орелгосзаказчика" Татьяне Крамзиной. Руководитель организации заседание комитета не посетил. Как рассказала Крамзина, контракт на разработку проектно-сметной документации заключен 3 июля 2023 года на сумму 13,85 миллиона рублей, что меньше цифр 2022 года. Председатель комитета Кошелев отреагировал на уменьшение средств для подрядчика.



– Смотрите, мы продолжаем три года. Мы когда закладываем сумму, крупные подрядчики говорят, что средств не хватает, а здесь мы падаем на четыре с лишним миллиона. Это колоссальная сумма от 17 миллионов, - отметил Кошелев.

Затем председатель комитета заявил, что сильно сомневается в том, что ПСД для областной библиотеки подготовят к 23 декабря и задался вопросом, на какой стадии находятся эти работы и что будет, если они не будут выполнены.



– В настоящее время подрядчик произвел обследование здания, провел отмерочные работы, выполнил инженерные изыскания и готовит проектную документацию, - ответила представитель "Госзаказчика" Татьяна Крамзина.



Диалог между председателем профильного комитета и представителем "Орелгосзаказчика" продолжился. Кошелев, опираясь на собственный опыт строительства здания спортивной школы "Орел-карат", отметил, что упомянутые Крамзиной работы должны выполняться в самом начале, после чего ПСД может разрабатываться долгое время.



– Мы должны понимать, что если подрядчик сделает ПСД к 23 декабря 2024 года, то это, относительно реалистичные цифры. Но в 2023 – это просто фантастика, - заявил председатель комитета Кошелев.



Олег Кошелев отметил, что если контракт был заключен бы в феврале, то к декабрю 2023 года "перспектива была".

– Я боюсь, что в какой-то момент уже восстанавливать будет нечего. С каждым разом я прохожу мимо, там обваливается все больше и больше. Мы теряем одно из красивейших зданий в центре Орла, - подытожил председатель комитета.



Далее к трибуне вышел начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области Иван Алтухов. Олег Кошелев сразу спросил, как контролируются работы по созданию проектной документации и не стало ли долгое выполнение первичных работ поводом для разрыва контракта.



– Мы не заключаем контракт. Его заключает "Госзаказчик", - коротко ответил Алтухов.



Народные избранники возмутились и напомнили, что они тоже не заказчики.



–Чего мы ждем? – спросил Олег Кошелев у Ивана Алтухова.



Ответ последовал от сотрудницы надзорного ведомства. Представитель прокуратуры отметила, что полномочия управления сильно ограничены. В конце короткого выступления руководитель управления Иван Алтухов сказал, что на сегодняшний день необходимо либо продлять договор, так как закончилось разрешение, либо его расторгать.



Директор Орловской областной библиотеки имени Бунина Людмила Бородина взяла слово и рассказала, что первые письма о выделении денег были написаны еще в 2016 году. Тогда шла речь о фасаде здания.



– Были выделены деньги. Проведено было три обследования фасада здания, изготовлена ПСД. Дальше шли просьбы с выделением средств на выполнение ремонтно-реставрационных работ, -начала Бородина.



Дальше этого дело на пошло. Затем директор сообщила, с последней документацией работать было невозможно. По ее словам, в 2022 году речь не шла об экспертизе, договоры заключены не были, в итоге деньги перенесли на 2023 год и состоялись торги, а сумма на подготовку технического задания уменьшилась. Людмила Бородина пояснила, что первоначальную сумму формировала библиотека.



– Я понимаю, на этой стадии "Орелгосзаказчик" принял решение делать проектную документацию без рабочей документации, - заявила Бородина.

Эта фраза зацепила народных избранников и вопрос последовал представителю "Госзаказчика". Председатель комитета попросил разъяснить Татьяну Крамзину, как можно сделать проект без сметы.



– Расскажите мне, пожалуйста, как можно сделать проект без сметы, дальше мы будем торговать смету отдельно или как? – спросил Кошелев.



Как пояснила Татьяна Крамзина, будет 12 разделов проектной документации, в число которых войдет и сметный раздел. Рабочей документации не будет.



В ответ представитель "Госзаказчика" сказала, что работы будут выполняться на основании проектной документации.



– Проект будет сам собой и смета – это один из разделов проектной документации, где будет конъюнктурный анализ, ведомость объема работ, коммерческие предложения, - еще раз пояснила Крамзина.



Слово в очередной раз взяла директор Людмила Бородина. Как сообщила глава областной библиотеки, в августе между ней и руководителем подрядной фирмы "Петроградпроект" состоялся деловой разговор, после чего"лед тронулся". Однако ПСД к концу года Бородина не ожидает.

– У меня уже никаких сомнений нет, что проекта не будет в 2023 году, - отметила руководитель библиотеки.



В конце обсуждения председатель комитета Олег Кошелев предложил директору Бунинки Людмиле Бородиной провести выездной комитет на базе культурного учреждения в декабре. Олег Кошелев отметил, что на нем должны присутствовать представители проектной организации и "Орелгосзаказчика". Руководитель библиотеки согласилась, дату комитета еще предстоит согласовать.





Сергей Силаев



