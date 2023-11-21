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Главная » Новости

18:36, 21 ноября 2023 года

Бывший гендиректор ООО "Пенобетон-Орел" не смог оспорить приговор о хищении денег у дольщиков

Ущерб превысил 22 миллиона рублей.

Фото: архив "Вести-Орел"

Бывший гендиректор ООО "Пенобетон-Орел" не сумел обжаловать вердикт суда первой инстанции. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Ранее его признали виновным в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах, приговорив к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 220 тысяч рублей. После рассмотрения в апелляции приговор вступил в законную силу.

Как следует из материалов дела, в период с декабря 2014-го года по август 2020-го мужчина от имени возглавляемой им организации заключил с гражданами договоры на долевое строительство многоквартирного дома по улице Жадова в Змиевке, а также предварительные договоры купли-продажи квартир. Свои обязательства осужденный не выполнил. 22 дольщика вместе лишились более 22 миллионов рублей.

Также мужчина ввел в заблуждение своего знакомого, пообещав купить в его интересах жилье. Часть переданных ему для этого денег – более 290 тысяч рублей – осужденный похитил.


Артем Ежаков
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