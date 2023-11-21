В больнице Боткина к Новому году отремонтируют лифт
Работы проведут в инфекционном корпусе.
Фото: архив "Вести-Орел"
До 22 декабря в инфекционном корпусе больницы Боткина в Орле отремонтируют лифт. Начальная цена контракта составляет 7,3 миллиона рублей. Во время ремонта корпус продолжит работать.
"Комплекс работ включает ремонт лифтовой шахты и машинного отделения, установку нового оборудования, электромонтажные работы, устройство пожарной сигнализации и диспетчеризацию лифтового оборудования", – сообщаеттг-канал "Телеграммы из Орла".