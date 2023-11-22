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8:30, 22 ноября 2023 года Награды мирового первенства по грэпплингу едут в Орел Орловские спортсмены завоевали четыре медали.



Фото: Центр физкультурных и спортивных мероприятий

В Москве завершились соревнования по грэпплингу и грэпплингу-ги. В них участвовали спортсмены из России, Индии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Сербии, Турции и Алжира.



Как сообщает региональный информационный портал, Орловщину на турнире представили воспитанники областной федерации грэпплинга. Две золотые медали – в разделе грэпплинг и грэпплинг-ги – завоевал Ашот Саргсян.



Мелания Волкова стала обладательницей бронзовой награды в разделе грэпплинг. Также бронзу завоевал Ника Сурманидзе в разделе грэпплинг-ги.





Артем Ежаков



