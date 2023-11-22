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8:30, 22 ноября 2023 года Орловцев призвали не проходить мимо утопающих В случае происшествий или предпосылок к ним нужно позвонить спасателям или в диспетчерскую службу.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле начинается период ледостава. Скоро водоемы покроются ледовой коркой, и это чревато трагедиями – покров будет недостаточно прочным. Чтобы выдержать вес человека, лед должен быть толщиной не меньше 10 сантиметров.



Особое внимание следует уделить детям – их нельзя отпускать на лед без присмотра.



В мэрии Орла призвали жителей и гостей города реагировать на происшествия на воде или предпосылки их возникновения. Обратиться за помощью можно в единую службу спасения по номеру 112 или к оперативному дежурному Единой диспетчерской службы города Орла: 43-37-35, 43-22-12, 76-40-93.





Артем Ежаков



