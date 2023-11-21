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17:00, 21 ноября 2023 года В Орловской области построят заправки для электромобилей Создание зарядных станций запланировано на 2024-й год.



Фото: архив "Вести-Орел"

В следующем году в Орловской области построят зарядные станции для электромобилей. Об этом сообщил первый замгубернатора Орловской области в правительстве региона Владимир Ивановский.



Создание электрозаправочных станций возможно благодаря содействию правительства РФ. В инфраструктуру вложат 41,8 миллиона рублей.



Как отметил Владимир Ивановский, на совещании в областной администрации обсудили внедрение электромобилей в таксоперевозки.

"Именно такси обладает необходимым ресурсом, чтобы подтолкнуть отечественный бизнес к массовому развитию электротранспортной инфраструктуры. Динамика продажи электромобилей активно растет. Для создания устойчивого спроса на них нужно создать всю соответствующую инфраструктуру, включая электрозаправки", – подчеркнул Ивановский.





Артем Ежаков



