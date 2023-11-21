В Орловской области построят заправки для электромобилей
Создание зарядных станций запланировано на 2024-й год.
Фото: архив "Вести-Орел"
В следующем году в Орловской области построят зарядные станции для электромобилей. Об этом сообщил первый замгубернатора Орловской области в правительстве региона Владимир Ивановский.
Создание электрозаправочных станций возможно благодаря содействию правительства РФ. В инфраструктуру вложат 41,8 миллиона рублей.
Как отметил Владимир Ивановский, на совещании в областной администрации обсудили внедрение электромобилей в таксоперевозки.
"Именно такси обладает необходимым ресурсом, чтобы подтолкнуть отечественный бизнес к массовому развитию электротранспортной инфраструктуры. Динамика продажи электромобилей активно растет. Для создания устойчивого спроса на них нужно создать всю соответствующую инфраструктуру, включая электрозаправки", – подчеркнул Ивановский.