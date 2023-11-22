Жителям Орловщины доступно приложение для решения вопросов ЖКХ
Программой "Госуслуги. Дом" уже воспользовались больше 50 тысяч россиян.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловцы, живущие в многоквартирных домах, могут решать вопросы ЖКХ в приложении "Госуслуги. Дом". Об этом сообщает региональный информационный портал.
Программа позволяет оперативно подавать заявки в управляющие организации и следить за их исполнением, передавать показания установленных счетчиков, оплачивать счета за ЖКХ и многое другое.
"Авторизоваться можно через подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги". Данные о недвижимости загружаются автоматически. В случае отсутствия информации нужно вписать данные самостоятельно и направить заявку в мобильном приложении", – сообщает пресс-служба губернатора.
Скачать приложение можно через AppStore, Google Play и AppGallery.