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Главная » Новости

7:30, 22 ноября 2023 года

Жителям Орловщины доступно приложение для решения вопросов ЖКХ

Программой "Госуслуги. Дом" уже воспользовались больше 50 тысяч россиян.

Фото: архив "Вести-Орел"

Орловцы, живущие в многоквартирных домах, могут решать вопросы ЖКХ в приложении "Госуслуги. Дом". Об этом сообщает региональный информационный портал.

Программа позволяет оперативно подавать заявки в управляющие организации и следить за их исполнением, передавать показания установленных счетчиков, оплачивать счета за ЖКХ и многое другое.
"Авторизоваться можно через подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги". Данные о недвижимости загружаются автоматически. В случае отсутствия информации нужно вписать данные самостоятельно и направить заявку в мобильном приложении", – сообщает пресс-служба губернатора.

Скачать приложение можно через AppStore, Google Play и AppGallery.


Артем Ежаков
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