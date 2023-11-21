Мценских чиновников наказали за неполные сведения о доходах
Ответственность понесли семь человек.
Фото: архив "Вести-Орел"
Мценская межрайонная прокуратура проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции. Результатом стало привлечение к дисциплинарной ответственности семи сотрудников управления по муниципальному имуществу города Мценска.
Как сообщили в региональной прокуратуре, чиновники указали неполные сведения о размере полученных доходов, открытых в кредитных организациях и банках счетах, объектах недвижимости. Нарушения нашли в справках за 2021-й и 2022-й годы.