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18:00, 21 ноября 2023 года Орловские росгвардейцы вышли на "охоту" за браконьерами Операция продолжается до конца ноября.







В Орловской области продолжается охотничий сезон. Сейчас разрешена добыча пушного зверя – медведя, зайца, лисицы.



За тем, чтобы охота была законной, следят сотрудники Росгвардии и Охотнадзора – в регионе до конца ноября проходит операция "Браконьер".



Сейчас разрешена добыча пушного зверя – медведя, зайца, лисицы.



Нарушить правила могут и ответственные охотники. Например, не зачехлить ружье или просрочить разрешение.





Антон Сорокин



