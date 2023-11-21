В Орле установят шесть аппаратов для вызова экстренных служб

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17:30, 21 ноября 2023 года
В Орле установят шесть аппаратов для вызова экстренных службЕще в них можно будет зарядить телефон.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловцам станет проще сообщить о происшествиях. Автомат с кнопкой вызова экстренных служб ранее установили возле Александровского моста.
Всего в Орле в этом году установят шесть таких аппаратов. Устройства появятся в парках Победы и "Ботаника", скверах Танкистов, Содружества, Юности и героя Ермолаева.
Также аппараты оснастят USB-портом, где можно бесплатно подзарядить телефон.
Евгения Пьянова
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