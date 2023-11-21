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17:30, 21 ноября 2023 года В Орле установят шесть аппаратов для вызова экстренных служб Еще в них можно будет зарядить телефон.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловцам станет проще сообщить о происшествиях. Автомат с кнопкой вызова экстренных служб ранее установили возле Александровского моста.



Всего в Орле в этом году установят шесть таких аппаратов. Устройства появятся в парках Победы и "Ботаника", скверах Танкистов, Содружества, Юности и героя Ермолаева.



Также аппараты оснастят USB-портом, где можно бесплатно подзарядить телефон.





Евгения Пьянова



