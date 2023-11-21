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18:30, 21 ноября 2023 года Нарышкинская ЦРБ пополнилась диагностическим оборудованием В медучреждение купили рентген, УЗИ и энцефалограф.







Орловские медучреждения оснащают современным оборудованием в рамках национального проекта «Здравоохранение». Обновление пришло и в Нарышкинскую ЦРБ.



За 12 миллионов рублей в больницу купили цифровой рентген отечественного производства. Техника собрана и готова к работе – осталось дождаться официального разрешения. Новый аппарат освободит лаборантам значительную долю времени.



Также за три миллиона рублей приобретен аппарат УЗИ. Его можно переносить в любой кабинет или палату больницы. Аппарат оснащен большим набором датчиков, имеет широкий спектр функций, включая эластографию, которая помогает определять фиброз в тканях и выявление новообразований.



Другие новинки – энцефалограф и машина скорой помощи.



С начала года по нацпроекту "Здравоохранение" в больницы закуплено оборудование на сумму более 230 миллионов рублей, в том числе 60 для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 61 – для диагностики и лечения онкологии.





Елена Литинская



