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18:30, 21 ноября 2023 года

Нарышкинская ЦРБ пополнилась диагностическим оборудованием

В медучреждение купили рентген, УЗИ и энцефалограф.



Орловские медучреждения оснащают современным оборудованием в рамках национального проекта «Здравоохранение». Обновление пришло и в Нарышкинскую ЦРБ.

За 12 миллионов рублей в больницу купили цифровой рентген отечественного производства. Техника собрана и готова к работе – осталось дождаться официального разрешения. Новый аппарат освободит лаборантам значительную долю времени.

Также за три миллиона рублей приобретен аппарат УЗИ. Его можно переносить в любой кабинет или палату больницы. Аппарат оснащен большим набором датчиков, имеет широкий спектр функций, включая эластографию, которая помогает определять фиброз в тканях и выявление новообразований.

Другие новинки – энцефалограф и машина скорой помощи.

С начала года по нацпроекту "Здравоохранение" в больницы закуплено оборудование на сумму более 230 миллионов рублей, в том числе 60 для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 61 – для диагностики и лечения онкологии.


Елена Литинская
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