В Орле увековечили память полного кавалера ордена Славы Михаила Бычкова

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15:00, 21 ноября 2023 года
В Орле увековечили память полного кавалера ордена Славы Михаила БычковаМемориальная табличка появилась на фасаде школы №3.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орле увековечили память о ветеране Великой Отечественной войны Михаиле Бычкове. Мемориальную табличку открыли на фасаде школы №3. Ученики запустили в небо белые шары в дань уважения и памяти герою.
Михаил Матвеевич Бычков – кавалер ордена Славы трех степеней, участник торжественного зажжения Вечного огня в сквере Танкистов 5 августа 1963 года.
21 ноября прославленному фронтовику исполнилось бы 100 лет. Он прошел войну, был наводчиком станкового пулемета и командиром пулемётного расчета.
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