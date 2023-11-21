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14:19, 21 ноября 2023 года В Орле обсудили создание и развитие кадрового суверенитета России Этой теме посвятили заседание международного форума.



Фото: Среднерусский институт управления - филиал РАНХиГС.

17 ноября 2023 года на площадке Среднерусского институт управления – филиала РАНХиГС состоялось планарное заседание Международного форума "Образование: новые вызовы, лучшие практики и международный опыт".





Мероприятие было организовано при поддержке Белорусской торгово-промышленной палаты, Торгово-промышленной палаты Орловской области и Регионального центра компетенций Орловской области.



Тема планарного заседания была посвящена кадровому суверенитету, а именно вызовам, с которыми сталкивается государственное и бизнес – управление в условиях новой экономической реальности.



Со вступительным словом выступил заместитель директора Среднерусского институт управления – филиала РАНХиГС Виктор Ливцов, который отметил, что в условиях геополитической нестабильности образование становится одним из драйверов импортозамещения, а бизнес-образование – основным инструментом адаптации предпринимателей к новым вызовам. Именно от того, насколько нынешняя система образования России готова к созданию квалифицированных кадров, зависит, в какие сроки и на каком уровне произойдет импортозамещение в стране, будет ли оно полным или частичным, какие отрасли и сферы деятельности затронет.



Президент Торгово-промышленной палаты Орловской области Светлана Ковалева в своем докладе «Достижения и практический опыт ТПП Орловской области в промышленном туризме» отметила, что в условиях формирования и развития технологического, экономического и кадрового суверенитета, когда предприятия просто обязаны становиться высокотехнологичными, внедрять современные модели производства, использовать новейшее оборудование, автоматизировать процессы кране важным является вопрос привлечения молодых, активных, высокопрофессиональных кадров, умеющих работать с новыми технологиями. Важную роль в этом играет положительный имидж компаний. Для его формирования на помощь приходят новые тенденции, одной из которых выступает промышленный туризм.



Обучение руководителей новым компетенциям и навыкам управления в условиях проведения масштабных производственных преобразований, внедрения организационных и технологических инноваций, способствующих повышению производительности труда в России осуществляется в рамках реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". В стране создана инфраструктура нацпроекта: Федеральный центр компетенций и созданные в регионах Региональные центры компетенций помогают компаниям внедрять бережливое производство, совершенствовать управление, логистику и сбыт продукции.



О подготовке кадров для государства и бизнеса в рамках национального проекта "Производительность труда" в своем докладе рассказала руководитель проектов-тренер Регионального центра компетенций Орловской области Ольга Комаревцева.



Мероприятие проходило в формате открытого диалога, участники которого смогли обменяться мнениями и разработать практические рекомендации, которые предусматривают важнейшие аспекты формирования и развития кадрового суверенитета государства.







