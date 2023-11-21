На ВДНХ раздали больше 200 билетов в орловские музеи и театры
Пригласительные вручили гостям выставки «Россия».
Фото: архив "Вести-Орел"
В Москве на ВДНХ продолжается международная выставка "Россия". Посетителям орловского павильона раздали больше 200 билетов в музеи и театры региона. Об этом сообщает региональный информационный портал.
Гостям вручают билеты в орловский краеведческий музей, литературный музей Тургенева, музей изобразительных искусств, Спасское-Лутовиново, орловский драмтеатр, театр кукол, театр "Свободное пространство". Пригласительные можно получить до 12 апреля 2024-го года, и больше всего шансов – у орловских посетителей мастер-классов и викторин.
Напомним, что день Орловской области на выставке "Россия" пройдет 11 января.