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15:30, 21 ноября 2023 года На ВДНХ раздали больше 200 билетов в орловские музеи и театры Пригласительные вручили гостям выставки «Россия».



Фото: архив "Вести-Орел"

В Москве на ВДНХ продолжается международная выставка "Россия". Посетителям орловского павильона раздали больше 200 билетов в музеи и театры региона. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Гостям вручают билеты в орловский краеведческий музей, литературный музей Тургенева, музей изобразительных искусств, Спасское-Лутовиново, орловский драмтеатр, театр кукол, театр "Свободное пространство". Пригласительные можно получить до 12 апреля 2024-го года, и больше всего шансов – у орловских посетителей мастер-классов и викторин.



Напомним, что день Орловской области на выставке "Россия" пройдет 11 января.





Артем Ежаков



