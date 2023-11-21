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14:30, 21 ноября 2023 года На улице Раздольной в Орле приступили к реконструкции участка тепловой сети Работы проведут без отключения теплоснабжения и горячей воды у потребителей.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Специалисты заменят 110 метров ветхих труб диаметром 720 миллиметров. Вместо них установят современные предизолированные трубопроводы. В своем составе они имеют защищенный слой теплоизоляции и гидроизоляционную оболочку, а поиск утечки можно будет контролировать дистанционно. Кроме того, энергетики заменят компенсаторы, запорную арматуру и неподвижные опоры теплосети.



- Обновление участка позволит повысить качество и надежность теплоснабжения 29 многоквартирных домов и 3 объектов социальной инфраструктуры, - сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла". Общая стоимость работ с учетом благоустройства территории составит 15,5 миллионов рублей.





Сергей Мерцалов



