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12:30, 21 ноября 2023 года

В Орле жертвой мошенников стала 85-летняя женщина

Курьера преступников по горячим следам задержали полицейские.

Фото: УМВД России по Орловской области

Очередной жертвой телефонных мошенников стала пожилая орловчанка, которой на сотовый позвонили неизвестные люди. Они сообщили, что ее дочь совершила серьезное ДТП. Телефонную трубку злоумышленники передали рыдающей незнакомке. Ее пострадавшая и приняла за свою родственницу.

Взволнованной пенсионерке мошенники предложили "уладить" вопрос за деньги. Женщина согласилась. Она собрала все имевшиеся дома сбережения - 210 тысяч рублей - и отдала приехавшему "курьеру". О том, что ее обманули, орловчанка поняла только через несколько часов.

Личность и местонахождение курьера оперативно установили сотрудники Управления уголовного розыска регионального УМВД. Им оказался 25-летний житель Нижегородской области. Полицейские задержали его в Орле. Выяснилось, что деньги телефонным мошенникам он перевел через банкомат в Советском районе города, при этом получив процент за "работу".

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, фигуранту уголовного дела предъявили обвинение. Мошенника заключили под стражу. Ведется следствие.


Сергей Мерцалов
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