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11:13, 21 ноября 2023 года В Орле обсудили зарплаты работников культуры Средняя оплата их труда по региону - чуть больше 38 тысяч рублей.



Фото: Сергей Силаев

На заседании комитета облсовета 21 ноября зашла речь о заработных платах работников культуры в Орловской области. Заместитель председателя комитета по образованию, спорту, культуре и туризму Иван Устинов заявил, что у некоторых сотрудников учреждений культуры заработная плата составляет восемь тысяч рублей.



Ситуацию с оплатой труда прокомментировала руководитель департамента финансов Орловской области Елена Сапожникова:



– У нас работники культуры идут по указу президента. На текущий год прогнозируемый уровень средних доходов трудовой деятельности составляет 38 500 рублей.



Сапожникова добавила, что в виде дотаций на данные вопросы выделяется дополнительно 40 миллионов рублей в связи с тем, что муниципальным образованиям Орловской области тяжелее добиваться показателей в размере 38 500 рублей.



Председатель комитета Олег Кошелев внес ясность в вопрос о низкой оплате труда.



– Я так понимаю, что восемь тысяч рублей, о которых говорил Иван Устинов, это в некоторых районах люди работают на 0,25 ставки. Поэтому, когда мы оперируем такими цифрами, мы должны понимать, сколько человек работает, - подытожил Кошелев.





Сергей Силаев



