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12:00, 21 ноября 2023 года В Орловской области построят еще один ФАП Новый фельдшерско-акушерский пункт появится в селе Столбецкое Покровского района.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Он заменит старенький ФАП, который располагается в здании бывшей сельской школы. Как рассказали в региональном депздраве, решение о строительстве приняли, в первую очередь, по экономическим причинам: эффективнее и дешевле возвести на селе новое медучреждение, чем проводить капитальный ремонт в устаревшем ФАПе.



Объект строят благодаря национальному проекту "Здравоохранение". Цена контракта - 4,5 миллиона рублей. Подрядчик уже смонтировал сваи. Новое здание имеет модульную конструкцию. Его возведут до конца года. ФАП будет обслуживать более 250 жителей села Столбовое и соседних населенных пунктов.





Сергей Мерцалов



