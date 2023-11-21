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11:00, 21 ноября 2023 года

Орловские росгвардейцы задержали в пивбаре дебошира

Потасовку устроил 54-летний посетитель.

Фото: архив "Вести-Орел"

Наряд вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии отработал тревожный сигнал, поступивший с объекта общественного питания в Заводском районе Орла. В пивбаре пожилой мужчина устроил потасовку. На замечания персонала он не реагировал, поэтому работники заведения вызвали на помощь сотрудников Росгвардии. Силовики задержали дебошира и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что орловца уже привлекали к уголовной ответственности.

Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, в Заводском районе Орла росгвардейцы обеспечивает безопасность более 1200 объектов. В основном это супермаркеты и магазины, а также учреждения образования и здравоохранения, квартиры и места хранения имущества физических лиц.


Сергей Мерцалов
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