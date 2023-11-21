Орловские единороссы отправили очередную посылку нашим солдатам

Сопровождает груз вице-спикер областного Совета Михаил Вдовин.
Фото: Михаил Вдовин
Бойцам доставят все самое необходимое: инструменты для ремонта техники, продукты питания, подарки от жителей - домашние соленья. Волонтеры Орловского техникума сферы услуг передали на фронт свежие булочки.
Михаил Вдовин поблагодарил всех, кто принял участие в сборе посылки.
- Большое спасибо супружеской паре Кромских, Орловскому техникуму сферы услуг, депутатам горсовета Негину В.В. и Новикову В.Ф., Орловскому региональному отделению "Российский детский фонд", Орловскому облпотребсоюзу и всем неравнодушным жителям, - написал он в соцсетях.