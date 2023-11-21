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11:30, 21 ноября 2023 года Футбольный манеж в Орле подключили к электросетям Работы на объекте подходят к концу.
Фото с портала правительства Орловской области
Крытый футбольный манеж на стадионе Ленина в Орле подключили к электросетям. Об этом сообщает региональный информационный портал. Специалисты проложили 800 метров кабельных линий и установили систему учета электроэнергии на вводах трансформаторов.
Напомним, что стоимость строительства манежа превышает 617 миллионов рублей. Работы идут по нацпроекту "Демография". Срок сдачи – 2023-й год. Артем Ежаков
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