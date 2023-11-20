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17:45, 20 ноября 2023 года Участковый из Орла рассказала, как проходит ее рабочий день В ноябре службе участковых уполномоченных полиции исполнилось 100 лет.







Участковый уполномоченный полиции - тот представитель органов внутренних дел, которого знает каждый местный житель. Наталья Баринова – участковый уполномоченный отдела полиции №1 с детства знала, что ее призвание – помогать тем, кто попал в беду. Последние три года Наталью знает весь район.



– Служба сложная, многозадачная. Бытует такое мнение, что женщинам не место в службе участковых. Однако, я всячески стараюсь это мнение развеять, хотя бы собственным примером, - рассказала Наталья Баринова.



У старшего лейтенанта полиции каждый день обход в Сквере танкистов. Здесь нужно быть "начеку" - следить за порядком, пресекать правонарушения. Однако большая часть работы посвящена общению с людьми. Неотъемлемый инструмент – служебная папка. Без нее в наряд Наталья не заступает.



Для личной безопасности и защиты орловцев у полицейского с собой табельное оружие. Его можно использовать только в случае крайней необходимости, однако готовым нужно быть ко всему. Подробности – в сюжете Владимира Маряшина.





Владимир Маряшин



