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21:00, 20 ноября 2023 года

В Орле ждут скорейшего прекращения огня на Ближнем Востоке

За обострением ситуации наблюдает весь мир.



Россиян продолжают эвакуировать из горячих точек Ближнего Востока. Россия поставляет туда гуманитарный груз.

Палестинец с русским именем Илья, как и весь мир, ждет скорейшего прекращения огня. Он родился в Орле, в пять лет с родителями полетел в Палестину, где задержался на 15 лет.

Сейчас связи с родными и близкими у Ильи почти нет, выехать невозможно. Мужчину поддерживает жена Анастасия, ей тоже хочется познакомиться с родственниками мужа, но пока остается только ждать.

По последним данным, в секторе Газа 18 больниц прекратили свою работу, за месяц пострадали и погибли 13 тысяч человек.


Александра Бахтина
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