В Орле ждут скорейшего прекращения огня на Ближнем Востоке

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21:00, 20 ноября 2023 года
В Орле ждут скорейшего прекращения огня на Ближнем ВостокеЗа обострением ситуации наблюдает весь мир.
Россиян продолжают эвакуировать из горячих точек Ближнего Востока. Россия поставляет туда гуманитарный груз.
Палестинец с русским именем Илья, как и весь мир, ждет скорейшего прекращения огня. Он родился в Орле, в пять лет с родителями полетел в Палестину, где задержался на 15 лет.
Сейчас связи с родными и близкими у Ильи почти нет, выехать невозможно. Мужчину поддерживает жена Анастасия, ей тоже хочется познакомиться с родственниками мужа, но пока остается только ждать.
По последним данным, в секторе Газа 18 больниц прекратили свою работу, за месяц пострадали и погибли 13 тысяч человек.
Александра Бахтина
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