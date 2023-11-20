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17:30, 20 ноября 2023 года Красный мост в Орле откроют для пешеходов утром 24 ноября Сейчас на переправе запрещено ходить посторонним людям.



Фото: Юрий Парахин

Пешеходное движение по Красному мосту в Орле откроют в восемь утра 24 ноября. Об этом сообщил мэр Юрий Парахин. Сейчас посторонним не рекомендуется ходить по переправе - на ней продолжаются работы с контактной сетью, а на прилегающей территории еще идет благоустройство.



Также градоначальник сообщил, что на 21 ноября на мосту запланирована обкатка троллейбуса, а 24 ноября - трамвая.

"На каждое мероприятие отведем 2-3 дня, чтобы проверить все досконально", - заявил градоначальник.





Артем Ежаков



