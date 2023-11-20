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17:15, 20 ноября 2023 года

Врач рассказала орловцам, что нужно делать, чтобы укрепить иммунитет

Медики утверждают, что нагрузку нужно выбирать по силам.



С наступлением поздней осени обостряются хронические болезни, наблюдается всплеск заболеваемости вирусными инфекциями, и портится настроение. Некоторые орловцы в ноябре бегают, плавают и делают зарядку в купальниках, пока другие ходят в куртках. Физкультура на свежем воздухе у единомышленников будет продолжаться до первого льда на реке.

Если физкультура на холоде - это слишком, можно укреплять здоровье и при комнатной температуре. Как помочь организму справиться со стрессом, депрессией и укрепить здоровье, смотрите в сюжете Елены Литинской.


Елена Литинская
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