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17:15, 20 ноября 2023 года Врач рассказала орловцам, что нужно делать, чтобы укрепить иммунитет Медики утверждают, что нагрузку нужно выбирать по силам.







С наступлением поздней осени обостряются хронические болезни, наблюдается всплеск заболеваемости вирусными инфекциями, и портится настроение. Некоторые орловцы в ноябре бегают, плавают и делают зарядку в купальниках, пока другие ходят в куртках. Физкультура на свежем воздухе у единомышленников будет продолжаться до первого льда на реке.



Если физкультура на холоде - это слишком, можно укреплять здоровье и при комнатной температуре. Как помочь организму справиться со стрессом, депрессией и укрепить здоровье, смотрите в сюжете Елены Литинской.





Елена Литинская



