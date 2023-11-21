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10:30, 21 ноября 2023 года Родителям погибшего в зоне СВО орловца вручили Орден Мужества О боевом пути Алексея Андреева рассказала его мама Людмила.



Фото: Защитники Отечества/Орловская область

По ее словам, Алексей был очень добрым и отзывчивым парнем. Во время частичной мобилизации он, не раздумывая, отправился на фронт, чтобы исполнить свой воинский долг перед Родиной. На передовой проявил себя как отважный солдат, идущий первым в бой.



Родных Героя навестила Социальный координатор филиала фонда "Защитники Отечества" в Орловской области Юлия Енина. Она выяснила, что семья не получила государственную награду. Однако подвиг Героя не забыт. Недавно родителям Алексея Андреева вручили Орден Мужества в торжественной обстановке. Координатор Юлия Енина продолжает помогать семье погибшего бойца.





Сергей Мерцалов



