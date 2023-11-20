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19:50, 20 ноября 2023 года На Орловщине перевыполнили план по закупке квартир для сирот На эти цели выделили больше полумиллиарда рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

В 2023-м году для покупки жилья детям-сиротам в Орловской области выделили больше 524 миллионов рублей. Об этом сообщает региональный информационный портал. Эта сумма на 14% больше показателя прошлого года. Сейчас муниципальными образованиями куплено 208 квартир, что на 22% превышает план.



Также в регионе продолжается практика выдачи жилищных сертификатов. С начала года в реестр на его получение включили 63 заявителей. 35 сертификатов уже оформлено. Это в 2,4 раза больше уровня прошлого года.



Как отметили в пресс-службе губернатора, в 2023-м 248 человек обеспечат жильем по договорам найма и через жилищные сертификаты.





Артем Ежаков



