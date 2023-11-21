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9:00, 21 ноября 2023 года В Орле увековечат память Михаила Матвеевича Бычкова 21 ноября прославленному фронтовику исполнилось бы 100 лет.





Увековечить память красноармейца Михаила Матвеевича Бычкова предложили в Орловском отделении Российского военно-исторического общества. Памятная табличка появится на фасаде орловской школы № 3. Торжественная церемония состоится 21 ноября в 09.30.



Полный кавалер ордена Славы Михаил Матвеевич Бычков родился в Орле в семье рабочего. Учился в школе №3. До войны трудился токарем на заводе имени Медведева, был контролером на заводе "Текмаш". Вступил в РККА в день освобождения Орла от фашистских захватчиков – 5 августа 1943 года. Воевал на Брянском, 1-м Украинском, 1-м Белорусском, 2-м Прибалтийском и 1-м Прибалтийском фронтах.



О героизме старшины Бычкова можно снимать фильмы. За годы войны он был трижды ранен - один раз тяжело. Из армии демобилизовался в 1948 году. Вернулся в родной Орел. Работал на заводе шестерен. 5 августа 1963 года именно Михаил Бычков вместе с маршалом Советского Союза Иваном Христофоровичем Баграмяном зажег Вечный огонь в сквере Танкистов.





Сергей Мерцалов



