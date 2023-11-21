Орловские футболисты сыграют за кубок студенческой лиги
Групповой этап спортсмены завершили на первом месте.
Фото: архив "Вести-Орел"
Футболисты Орловского государственного университета выиграли групповой этап Национальной студенческой футбольной лиги. За 12 матчей орловские студенты набрали 28 очков, которых хватило для лидерства после окончания первого этапа соревнований.
Впереди футболистов ОГУ ждет суперфинал группы "А", матчи которого пройдут с 24 по 26 ноября в Ессентуках. На кону – кубок победителя и единственная путевка в суперлигу имени Игоря Гамулы.