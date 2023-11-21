Юные орловцы продали "Конфетки Доброты" для помощи ребенку-инвалиду
Доброе дело сделали ребята из волонтерского отряда "Лучики".
Фото: храм иконы Божией Матери "Знамение" Курская-Куренная города Орла.
При храме иконы Божией Матери "Знамение" Курская-Коренная города Орла работает детский волонтерский отряд "Лучики". Недавно его участники помогли ребенку-инвалиду.
Как сообщили в Орловской епархии, дети приготовили леденцы, которые назвали "Конфетки Доброты". Их ребята продавали на благотворительной ярмарке. Вырученные деньги передали на реабилитацию ребенку-инвалиду.