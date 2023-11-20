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19:22, 20 ноября 2023 года

Под Орлом отремонтируют участок водопровода

Работы стартуют в деревне Первый Воин Мценского района.

Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения

На капремонт участка водопровода по улицам Советской и Тюленина в деревне Первый Воин выделят 1,5 миллиона рублей. Разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы. Проект реализуют благодаря региональной программе "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Орловской области". Об этом сообщили на заседании правительства региона 20 ноября. 

Единственным подрядчиком станет ООО "Альтаир". Завершить работы по муниципальному контракту планируют к середине декабря 2023 года. По данным портала Орловской области, в 2023 году на капремонт системы водоснабжения Мценский район получит в общей сложности 16,7 миллиона рублей.


Сергей Мерцалов
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