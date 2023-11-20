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14:57, 20 ноября 2023 года В Орле начали реставрировать дом Лизы Калитиной Рабочие убирают мусор и очищают стены от штукатурки.



Фото: архив

Зампред Орловского облсовета Михаил Вдовин в социальных сетях сообщил о старте работ в доме героини Тургеневского романа Лизы Калитиной. Здание сдано в аренду на 49 лет и является объектом культурного наследия.



– Похоже, что многолетняя история с реставрацией многострадального дома Лизы Калитиной обретает реальные очертания. Компания "Рубитек Продукт" в лице исполнителя ООО "Коэнергия" приступила к ремонтно-реставрационным работам, - написал Михаил Вдовин.



Попечительский совет по возрождению Дворянского гнезда взял процесс реставрации под контроль. В ближайшее время на объекте проведут совещание со всеми заинтересованными лицами.





Сергей Силаев



