В Орле начали реставрировать дом Лизы Калитиной

Рабочие убирают мусор и очищают стены от штукатурки.
Фото: архив
Зампред Орловского облсовета Михаил Вдовин в социальных сетях сообщил о старте работ в доме героини Тургеневского романа Лизы Калитиной. Здание сдано в аренду на 49 лет и является объектом культурного наследия.
– Похоже, что многолетняя история с реставрацией многострадального дома Лизы Калитиной обретает реальные очертания. Компания "Рубитек Продукт" в лице исполнителя ООО "Коэнергия" приступила к ремонтно-реставрационным работам, - написалМихаил Вдовин.
Попечительский совет по возрождению Дворянского гнезда взял процесс реставрации под контроль. В ближайшее время на объекте проведут совещание со всеми заинтересованными лицами.