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17:00, 20 ноября 2023 года Орловчанки могут рассчитывать на помощь государства в предпринимательстве Поддержка доступна в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".







19 ноября в мире празднуют день женского предпринимательства. В Орле много представительниц слабого пола, которые успешно выстроили свое дело.



Сегодня женщин поддерживают и на уровне государства. В помощь – национальный проект "Малое и среднее предпринимательство".



Запустили и конкурс "Мама-предприниматель". В нем о своем деле рассказали 37 женщин. Победительнице – премия в 100 тысяч рублей. Обкатка прошла успешно, так что в 2024-м будет возможность и другим показать себя в деле.





Анна Вайсергисер



