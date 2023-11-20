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19:00, 20 ноября 2023 года Сирота из Орловской области получила квартиру после иска прокурора Ключи от благоустроенного жилья вручили жительнице Верховского района.



Фото: прокуратура Орловской области

Девушка осталась без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте. Своего жилья у сироты нет. К 18-летию она должна была получить квартиру. Однако, вопреки законодательству, этого не произошло.



К решению жилищного вопроса подключилась прокуратура. В интересах сироты надзорное ведомство направило иск в суд. Требования прокурора были удовлетворены и девушке вручили ключи от благоустроенного жилья, сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.



На сегодняшний день в регионе без квартир остаются 699 совершеннолетних сирот. Вопрос о дополнительных мерах по их социальной поддержке рассмотрят на ближайшем заседании профильного комитета орловского областного Совета. Об этом в соцсетях рассказал спикер регионального парламента Леонид Музалевский.







Сергей Мерцалов



