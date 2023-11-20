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20:25, 20 ноября 2023 года По уровню зарплат Орловская область расположилась на 76 месте в РФ В лидерах – регионы Крайнего севера и Магаданская область.



Фото: архив "Вести-Орел"

Самые высокие зарплаты на протяжении четырех лет получают жители Чукотского автономного округа. Большинству работников здесь платят в месяц от 100 тысяч рублей. Аналогичные доходы у половины работников Ямало-Ненецкого автономного округа. Немного отстают от них в Магаданской области и Ненецком автономном округе.



На Орловщине доля работающих жителей с зарплатой выше 100 тысяч рублей составляет 3,1%. Зарплату ниже 20 тысяч получают 16,7% орловцев. По данным РИА "Рейтинг", средний диапазон зарплат в нашем регионе складывается на уровне от 24 до 47 тысяч рублей.



Отметим также, что больше всего низкооплачиваемых работников проживает в Чеченской Республике - 35,6%, в Республике Ингушетия - 34,1% и Дагестане - 32,2%.





Сергей Мерцалов



